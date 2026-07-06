《投資觀點》滙豐私銀：中國經濟呈K型分化格局，全面捕捉AI投資機遇極重要

滙豐私人銀行及財富管理北亞首席投資總監何偉華表示，年初至今，中國A股與MSCI中國指數或恒生指數的表現判若雲泥，並以科技板塊的差距格外明顯。今年以來，深交所旗下與納斯達克指數相似的創業板指數回報達36.5%，反觀恒生科技指數下跌了20.1%。兩項指數走勢南轅北轍，反映至今為止全球人工智能升浪的結構性特點，而中國經濟呈現K型分化格局，更是放大了兩者之間的差異。基於該項因素，目前該行看好A股多於H股，主要源於A股市場包含更多受惠於人工智能相關硬件的企業。話雖如此，該行認為全面捕捉中國的人工智能投資機遇極為重要。投資者應當買入境外上市的部分大型互聯網及雲端企業，該類公司在推動人工智能轉型及應用方面擔當著核心角色。



*全球股市升浪集中AI硬件推動者，H股科技企業表現不濟*



何偉華指，中國經濟的K型兩極分化情況也許逐漸加劇。在政策支持、出口推動需求及國產替代的催化下，K型經濟的上半部分迅速擴張，包括人工智能運算、半導體，以及先進設備與硬件領域。至於K型經濟的下半部分，例如消費、房地產及非必需消費領域卻仍面對結構性疲弱問題。5月的經濟活動數據顯示，兩極分化的趨勢愈趨激烈。



經濟發展上的差距，亦直接反映於股票市場之中。於2025年至2026年，全球人工智能升浪主要集中於人工智能硬件推動者（即半導體、先進封裝、光學模組及人工智能伺服器），這類資產的表現均由創業板指數及科創50指數的A股上市公司主導。相對而言，消費市道疲弱、監管因素及短期的資本支出壓力，影響了H股科技企業的表現，對中國大型互聯網平台及人工智能應用使用者構成阻力。該行相信，兩地的表現分歧，主要源於市場結構差異。



*偏好A股多於H股，惟大型科技股大幅折讓開拓AI變現良機*



該行對中國市場採取槓鈴策略，並重視對整個人工智能生態系統的持續投資，以把握增長及創新機遇。現時，該行明顯偏好A股多於H股。A股的主要科技行業基準指數（創業板指數及科創50指數）集中投資於人工智能硬件及產業價值鏈，有關企業直接受惠於全球人工智能資本支出加速增長。



然而，香港上市的大型科技股已大幅折讓，為投資者開拓了進入人工智能變現層的良機，而且能與境內上市的人工智能硬件企業形成互補。儘管該類公司的傳統業務（例如電商及外賣服務）利潤受壓，加上監管問題帶來挑戰，但其估值偏低，企業旗下領先市場的模型/雲端業務相當於「免費贈送的增長引擎」。



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《環富通基金頻道6日專訊》