《神州頭條》財經報章頭版摘要：再融資改革多箭齊發，精準滴灌優質上市企業

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



改革「六箭齊發」，A股融資生態持續優化

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中證監日前就完善上市公司再融資規則公開徵求意見，圍繞儲架發行、小額快速再融資、市價發行定價、控股股東定增、可轉債監管、募資投向六大領域推出改革舉措。業內人士表示，隨著改革落地，A股再融資將從「規模擴張」轉向「質量優先」，強化「扶優扶科」導向，為創新資本培育、產業升級與經濟高質量發展夯實制度基礎，持續優化市場融資生態。



央地聯手促創新，人工智能加速賦能千行百業

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近期，央地密集出台政策，支持人工智能+消費、人工智能+交通運輸、一人公司(OPC)等創新發展，持續釋放人工智能全面賦能千行百業的強勁訊號。業內專家表示，AI與實體經濟、民生場景深度融合，能夠充分激活智能經濟活力，培育經濟增長新動能。



高端產業項目密集落地，政策驅動穩外資提質效

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近日，一批外資高端產業項目接連在粵港澳大灣區落地投產、動工擴建，跨國企業持續加碼中國市場的訊號清晰明確。與此同時，商務部、國家發展改革委、財政部聯合印發《利用外資固穩促優行動方案》，推出支持外資企業境內上市、外資股權投資機構開展跨行業戰略投資等突破性金融開放舉措，以產業落地、資本融通雙向發力，持續穩定外資在華發展預期，推動利用外資工作實現「固穩促優」。





《上海證券報》



收緊套利通道，再融資新規打出「一鬆一緊」兩張牌

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上市公司再融資規則迎來系統性優化。中國證監會近日就完善上市公司再融資規則公開徵求意見，對儲架發行、小額快速融資、發行定價、控股股東定增、可轉債及募資投向等六方面規則進行了修改。



「歐佩克+」主要產油國決定8月繼續增產

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石油輸出國組織（歐佩克，OPEC）5日發表聲明說，7個「歐佩克+」主要產油國決定8月日均增產原油18.8萬桶，並重申維護市場穩定的承諾。至此，主要產油國已連續五個月宣布增產。



中證投服中心面向21家風險公司專項行權，督促強化重點風險領域內部約束

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中證中小投資者服務中心2025年度股東會專項行權已正式收官。此次專項行權，中證投服中心集中參加了21家因財務報告虛假記載被出具行政處罰決定書並被實施其他風險警示的A股上市公司年度股東會，圍繞內部控制、審計委員會履職、董事薪酬三方面展開系統問詢。





《證券時報》



再融資改革多箭齊發，精準滴灌優質上市企業

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近日，中證監對《上市公司證券發行註冊管理辦法》及配套規則等進行修改並公開徵求意見，擬建立儲架發行制度，優化小額快速融資機制，實行統一的市價發行定價機制等，進一步提高制度的包容性適應性，推動再融資更加便利快捷，精準滴灌優質上市企業。



私募基金新規落地「滿月」：縣區尋找新出路

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《關於加強監管防範風險促進私募投資基金高質量發展的指導意見》出台至今已「滿月」，其中針對縣區政府投資基金的相關要求引發業內熱議，目前多地縣區政府已經擱置了新設基金的方案，原本準備工商註冊的縣區級基金也已暫停。



數智化先行，國信證券借力AI重塑生產力

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在金融強國建設背景下，數字金融不僅是技術應用，更是服務模式與治理能力的系統性重塑，誰能率先破局，誰就有望在新一輪競爭中佔據先機。如今人工智能浪潮襲來，國信證券如何將「科技引領」的基因轉化為數字金融時代的系統性能力，備受行業關注。

《經濟通通訊社6日專訊》