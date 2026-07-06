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AH股新聞

06/07/2026 10:06

【ＡＩ】內地行業組織倡議為情感陪伴人形機器人制定安全規範

　　據內媒報道，近期，全尺寸超仿生、情感陪伴人形機器人等產品陸續發布，人形機器人正走進家庭、走向人們日常生活。為進一步規範應用，推動產業健康發展，中國人形機器人百人會與中國機械工業聯合會機器人分會相繼發布關於規範和引導情感陪伴人形機器人發展的倡議。

　　倡議均提到，全行業應秉持科技向善理念，防範倫理和安全風險，把安全倫理規範要求融入產品設計、研發、廣告宣傳、應用全過程；加強個人信息保護，築牢用戶隱私安全防線；強化質量管理，保障產品使用安全，切實防範對用戶的人身傷害風險，自覺維護清朗健康的產業發展環境，保障產業行穩致遠。

　　此外，倡議還提出，全行業應堅持守正創新，團結協作，以開放姿態擁抱人工智能等新技術，立足實際應用場景推廣應用，促進技術迭代升級，以創新驅動產品可靠性與實用性提升。同時協同搭建產業公共平台，凝聚產學研合力，穩步提升中國人形機器人產業競爭力。

　　北京人形機器人創新中心發文表示，將全面落實倡議中安全倫理、隱私保護、質量管控、技術攻關、場景落地、產業協同的各項要求，堅守人形機器人作為高端裝備、先進製造核心載體的產業根本使命。
《經濟通通訊社6日專訊》

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