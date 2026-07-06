【ＡＩ】千問、豆包7月15日停止AI Agent功能，同日內地AI服務新規實施

阿里巴巴旗下通義千問及字節跳動旗下豆包近日通知用戶，旗下人工智能代理(AI Agent)服務將於7月15日下線。



千問表示，停止服務後，用戶將無法再繼續訪問相關配置及歷史對話紀錄，建議在終止服務前完成內容備份，可透過複製、載圖及導出對話等方式保存。



豆包稱，由於產品功能調整，智能代理功能將於7月15日下線，暫停服務後，可在一段時間內查看並自行保存有關訊息及過去對話數據紀錄。數據保留期至10月15日，之後將按《隱私政策》處理，其後將無法查看及恢復，建議截圖或分享導出文本方式提前備份。用戶可轉至字節旗下垂直產品貓箱App繼續體驗AI Agent服務。



據悉，國家網信辦等5部門於4月聯合公布的《人工智能擬人化互動服務管理暫行辦法》將於7月15日正式實行，旨在促進AI擬人化互動服務健康發展和規範應用，維護國家安全和社會公共利益、保護公民、法人和其他組織的合法權益。其中，《辦法》劃定了多條「紅線」，包括不得過度迎合用戶、誘導情感依賴或者沉迷，損害用戶真實人際關係；不得向未成年人用戶生成可能引發模仿不安全行為、產生極端情緒、誘導不良嗜好等可能影響其身心健康的內容等。

《經濟通通訊社6日專訊》