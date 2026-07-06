  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

06/07/2026 17:45

【ＡＩ】內地整治AI應用亂象行動首階段處置逾1.4萬款違規AI產品

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中央網信辦2026年4月啟動AI應用亂象整治行動
▷ 首階段處置違規AI產品1.4萬款，清理違法信息600餘萬條
▷ 各地網信辦及企業實施平台自查、技術篩查等管理措施

　　據中國網信網，「清朗．整治AI應用亂象」專項行動自2026年4月啟動以來，中央網信辦聚焦未按規定履行大模型備案登記義務、AI平台安全和審核過濾能力不足、AI數據投毒、生成合成內容標識落實不到位等AI應用亂象，部署各地網信部門深入推進第一階段重點整治任務，並開設「涉AI應用亂象舉報專區」，專項受理公眾舉報。

　　第一階段累計處置違規網站、應用程序、智能體等AI產品1.4萬餘款，清理違法違規信息600餘萬條，處置帳號2.6萬餘個，下架違規AI商品1300餘個、違規開源數據集9個，各項工作取得積極進展。

　　據介紹，各地網信部門認真履行屬地管理責任，結合實際採取有效監督管理措施。如：北京網信辦建立「平台自查+常態巡查+技術篩查+線索核查」聯動工作機制，及時下架一批違規AI應用和運營帳號。上海網信辦針對平台類型細化工作要求，指導平台升級舉報機制、主動發布治理公告。浙江網信辦從模型審核能力、訓練語料安全、AI數據投毒等多維度，組織開展優化語義判斷能力、高頻回歸測試等針對性整改等

*阿里完善數字指紋比對與關鍵詞攔截機制*

　　重點網站平台積極履行主體管理責任，有針對性地加強管控。如：華為在應用商店中增加生成式人工智能服務備案和標識專項審核；阿里巴巴完善數字指紋比對與關鍵詞攔截機制，提升違法違規內容識別精度；智譜構建多模態審核模型，針對多輪對話意圖反轉等複雜場景開展交叉覆核；稀宇及時識別阻斷利用AI編寫病毒、釣魚軟件等惡意行為；DeepSeek在數據採集和預處理環節嵌入異常檢測算法，防止惡意樣本隱蔽操控等。

　　下一步，中央網信辦將聚焦利用AI技術製作發布虛假信息、散播暴力低俗等不良信息、假冒仿冒他人、侵害未成年人權益、從事網絡水軍活動等突出問題，開展「清朗．整治AI應用亂象」專項行動第二階段工作，加大違規帳號和機構查處力度，加強AI應用重點環節管理，督促平台提升AI防治能力，著力維護清朗網絡生態，推動人工智能向善向好。
《經濟通通訊社6日專訊》

【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票

上一篇新聞︰06/07/2026 18:02  《中美關係》北京經貿代表團出訪美國紐約市、華盛頓特區，助力京企出海

下一篇新聞︰06/07/2026 17:42  《中美關係》中國外交部：習近平已致電特朗普，就美國獨立250周年表達祝賀

其他
More

06/07/2026 18:05  《打擊貪腐》南京經開區管委會原常務副主任楊有林30年間受賄逾22億，六罪並罰判死刑

06/07/2026 17:39  《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

美建國250年，如日中天抑或夕陽餘暉？

03/07/2026 10:43

大國博弈

定期存款 | 建行亞洲3個月港元定存加至最高8.88厘，屬全...

02/07/2026 15:59

貨幣攻略

球場博弈結束，美伊戰火會否重燃？

02/07/2026 14:03

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金