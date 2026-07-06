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06/07/2026 18:02

《中美關係》北京經貿代表團出訪美國紐約市、華盛頓特區，助力京企出海

　　據《財聯社》報道，6月30日至7月3日，北京市貿促會組織經貿代表團赴美國紐約市、華盛頓特區開展經貿交流活動，接洽當地政府和商協會組織，舉辦經貿洽談會，推介北京營商環境，助力北京企業出海和海外業務拓展。
《經濟通通訊社6日專訊》

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