【ＡＩ】自變量機器人與深圳文旅達成合作，打造「科技+文旅」融合標桿

據《新浪科技》報道，自變量機器人與深圳文旅今日達成戰略合作，雙方將圍繞深圳全域文旅資源，在文旅場館、深中通道西人工島展廳、餐廳咖啡店、VR體驗店、研學室、文博場館、酒店及交通樞紐等場景全面展開合作，打造「科技+文旅」融合標桿。據悉，隨著合作推進，自變量機器人將陸續進入深圳更多真實文旅場景、豐富文旅體驗。

《經濟通通訊社6日專訊》