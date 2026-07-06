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06/07/2026 16:47

【ＡＩ】自變量機器人與深圳文旅達成合作，打造「科技+文旅」融合標桿

　　據《新浪科技》報道，自變量機器人與深圳文旅今日達成戰略合作，雙方將圍繞深圳全域文旅資源，在文旅場館、深中通道西人工島展廳、餐廳咖啡店、VR體驗店、研學室、文博場館、酒店及交通樞紐等場景全面展開合作，打造「科技+文旅」融合標桿。據悉，隨著合作推進，自變量機器人將陸續進入深圳更多真實文旅場景、豐富文旅體驗。
《經濟通通訊社6日專訊》

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