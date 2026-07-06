《中美關係》中國外交部：習近平已致電特朗普，就美國獨立250周年表達祝賀

中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上表示，今年是美國獨立250周年，國家主席習近平已向美國總統特朗普致電表達了祝賀。
7月4日是美國獨立250周年，特朗普當日發表美國獨立250周年演講，稱「我們建國250年了，可能是地球上最古老的憲政共和國，但我們的國家才剛剛起步，因為最好的還在後頭」。
《經濟通通訊社6日專訊》
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06/07/2026 17:42
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7月4日是美國獨立250周年，特朗普當日發表美國獨立250周年演講，稱「我們建國250年了，可能是地球上最古老的憲政共和國，但我們的國家才剛剛起步，因為最好的還在後頭」。
《經濟通通訊社6日專訊》
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