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AH股新聞

06/07/2026 09:26

《Ａ股行情》滬綜指高開0.38%，A股交易新規今實施

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指今開4059.19點，漲0.38%
▷ A股新規今實施，調整漲跌幅限制等
▷ 壁仞科技配售1.53億H股籌70.7億港元

　　今年4月，上交所、深交所、北交所對交易規則進行了修訂，修訂後的交易規則今日起正式實施。滬深股市今早集體高開，滬綜指高開0.38%，報4059.19點，深成指高開0.52%，創業板指高開0.77%；壁仞科技(06082)擬配售1.53億股新H股，帶動半導體板塊造好。

　　值得留意，新版A股交易規則主要變化有：將主板風險警示股票價格漲跌幅限制比例由5%調整為10%、調整創業板股票協議大宗交易成交確認時間、盤後固定價格交易全面擴容，由創業板、科創板股票擴展至全部A股和交易型開放式基金。《證券日報》引述業內人士表示，三大證券交易所同步推進交易規則優化，旨在提升市場定價效率、流動性和穩定性，更好地滿足投資者多元化需求。這些調整有助於吸引中長期資金，增強市場活力。

　　另外，人工智能芯片公司壁仞科技以每股46.20港元的價格配售1.53億股新H股股份，籌集約70.7億港元。根據公告，此次配售資金主要用於加速下一代產品的商業化及生產擴大，包括客戶送樣驗證、機架級及超節點參考設計開發，以及量產規模擴張和供應鏈安全建設。半導體芯片產業鏈連日上漲，今日再度走高，江波龍(深:301308)、盛合晶微(滬:688820)早盤漲升一成。

　　人民銀行今日進行70億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有1575億元逆回購到期，即今日淨回籠1505億元。公開市場本周有6785億元逆回購到期。此外，今日有8000億元89天期買斷式逆回購到期，人行上周五預告今日將開展1萬億元買斷式逆回購操作，期限為3個月（91天）。
《經濟通通訊社6日專訊》

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