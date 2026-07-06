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AH股新聞

06/07/2026 11:33

《Ａ股行情》滬指半日收升0.08%，深成指創業板齊跌，豬肉、芯片股強勢

　　A股三大指數今早集體高開，午間收市時則漲跌不一，滬指半日收升0.08%報4046.71點，深成指及創業板指齊跌，分別軟0.36%及0.51%。兩市半日成交22063億元（人民幣．下同），較上個交易日回升1466億元或者7%。

　　盤面上，豬肉股升幅靠前，龍大美食(深:002726)漲9.7%，新希望(深:000876)升5%。進入7月，豬價迎來明顯反彈，且反彈態勢仍在繼續。7月5日價格顯示，全國生豬收購均價有所上漲，全國外三元標豬均價達到5.34元/斤，比前一日上漲0.10元/斤。分析人士稱，這波連漲底氣不算厚，決定後市走向的，是兩個容易被忽視的關鍵信號：一是大豬存欄持續去化信號，二是產能與政策調控信號‌。

　　此外，半導體板塊仍強，半日升近2%，其中，江波龍(深:301308)大漲12.5%，報695.26元。該公司此前公告，預計2026年半年度淨利潤為92億-110億元，同比增622倍-744倍。受下游需求增加以及全球存儲晶圓產能總體增長有限的影響，全球半導體存儲產業景氣，為公司創造了良好的外部環境。同時，公司與多家全球主要存儲晶圓原廠順利續簽晶圓供應協議，為未來的長遠發展夯實了資源基礎。

　　下跌方面，軍工信息、PEEK材料及MLCC概念走弱，商業航天板塊亦表現疲軟。
《經濟通通訊社6日專訊》

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