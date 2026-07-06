《Ａ股行情》滬綜指收跌0.06%，農牧股逆市大漲

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滬深三大指數集體收跌，滬綜指收低0.06%報4041.24點，深成指軟1.16%，創業板指衝高回落跌1.77%；兩市全日成交額3.09萬億元（人民幣．下同）回落至近三周低位，較上一個交易日減少914億或3%。



從板塊來看，豬肉、雞肉等農牧板塊逆市大漲，巨星農牧(滬:603477)漲停，龍大美食(深:002726)收升9.7%。據農業農村部監測，截至今日14時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為15.24元/公斤，比上周五（3日）上升3.8%。生豬收購均價有所上漲，7月5日全國外三元標豬均價達到5.34元/斤，比前一日上漲0.10元/斤。進入7月，豬價迎來明顯反彈，且目前反彈態勢仍在繼續。



投資者關注上市公司半年報業績預告，存儲器製造商江波龍(深:301308)大幅收升10.3%，報681.8元；該公司此前預計上半年淨利潤92億-110億元，同比增622倍-744倍。半導體個股今日跌多升少，但在權重股平衡下，板塊指數保住0.5%升幅。業界人士表示，半導體等科技股的波動調整主要原因就是前期漲多了，市場有「高低切」的跡象，但還不是很明顯。



下跌方面，英偉達Kyber機架或遇挑戰、延遲至2028年方能問世，拖累PCB概念股走低；MLCC概念跌幅靠前，元器件、建材、玻璃基板等紛紛走挫。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4842.00 0.00 上證指數 4041.24 -0.06 14321.10 深證成指 15416.80 -1.16 16590.10 創業板指 3948.86 -1.77 科創50 1996.10 +1.04 B股指數 275.69 +0.51 0.97 深證B指 1104.87 -1.16 1.22

《經濟通通訊社6日專訊》