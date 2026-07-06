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AH股新聞

06/07/2026 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收跌0.06%，農牧股逆市大漲

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.06%報4041.24點
▷ 農牧板塊逆市漲，巨星農牧漲停
▷ 兩市成交額3.09萬億元，較前日減914億

　　滬深三大指數集體收跌，滬綜指收低0.06%報4041.24點，深成指軟1.16%，創業板指衝高回落跌1.77%；兩市全日成交額3.09萬億元（人民幣．下同）回落至近三周低位，較上一個交易日減少914億或3%。

　　從板塊來看，豬肉、雞肉等農牧板塊逆市大漲，巨星農牧(滬:603477)漲停，龍大美食(深:002726)收升9.7%。據農業農村部監測，截至今日14時，全國農產品批發市場豬肉平均價格為15.24元/公斤，比上周五（3日）上升3.8%。生豬收購均價有所上漲，7月5日全國外三元標豬均價達到5.34元/斤，比前一日上漲0.10元/斤。進入7月，豬價迎來明顯反彈，且目前反彈態勢仍在繼續。

　　投資者關注上市公司半年報業績預告，存儲器製造商江波龍(深:301308)大幅收升10.3%，報681.8元；該公司此前預計上半年淨利潤92億-110億元，同比增622倍-744倍。半導體個股今日跌多升少，但在權重股平衡下，板塊指數保住0.5%升幅。業界人士表示，半導體等科技股的波動調整主要原因就是前期漲多了，市場有「高低切」的跡象，但還不是很明顯。

　　下跌方面，英偉達Kyber機架或遇挑戰、延遲至2028年方能問世，拖累PCB概念股走低；MLCC概念跌幅靠前，元器件、建材、玻璃基板等紛紛走挫。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004842.000.00　
上證指數4041.24-0.0614321.10
深證成指15416.80-1.1616590.10
創業板指3948.86-1.77　
科創501996.10+1.04　
B股指數275.69+0.510.97
深證B指1104.87-1.161.22

《經濟通通訊社6日專訊》

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