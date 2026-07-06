《香江策論－張憶東》夏日寒風持續兌現，硬核資產「疾風知勁草」

觀點回顧：5月初提醒《夏日寒風》。6月中旬提醒，夏日寒風雖然降級，但仍足以形成牛市中的震盪（10%左右）衝擊，AI行情極致擁擠交易則是7月份行情震盪調整的必要條件之一。



6月下旬美聯儲議息會議之後，加息預期升溫，美元持續走強，上半年結束前圍繞業績基準的配置再平衡，這些因素疊加上META算力事件引發的AI需求擔憂，最終導致7月初全球AI科技股大幅震盪調整。



我們維持此前判斷：「夏日寒風」降級，美元、油價、通脹、美債長端利率等上行衝擊力將弱於我們5月初的預期，不足以構成股災的中級調整風險（納斯達克指數至少15%以上跌幅），但是，主要股市的高波動、震盪調整將不可避免，震盪調整將成為後續AI行情延續和擴散的發動機。



總體來說，AI行情調整的時間還不夠充分。前一周的周報中我們再度提示，7月上旬的全球股市行情將延續高波動及AI投資縮圈，針對中、美、韓、日等地股市這只是AI牛市中的震盪，就是以時間換空間釋放風險。當前全球主要股市尚未充分price in強勢美元的影響以及高通脹黏性、美聯儲加息預期的影響，另外，微觀流動性方面，AI行情交易過度擁擠的情況、AI相關股權和債權融資壓力都需要時間緩解。



從調整空間上看，短期大幅下跌後，上述美元、油價通脹和微觀擁擠三重擾動風險得到初步釋放，仍未完全消化，後續AI行情有望從急跌轉向震盪拉鋸、分化緩跌，同時消費及紅利資產等避險資產獲得短期強勢，待壓力進一步釋放後，AI行情仍有望重回上行。建議在7月份調整階段，耐心布局後續AI行情擴散方向的硬核資產，包括AI核心主綫、資源、能源、出海產業鏈、含AI量高的券商等。



上周，高擁擠方向明顯承壓，韓國KOSPI指數和費城半導體指數在市場對算力供給過剩及AI資本開支回報的擔憂下已經大幅調整；上周五（3日），KOSPI指數受美國就業數據走弱、加息擔憂緩和等因素影響出現超跌反彈。



美國6月非農就業數據表現疲軟低於預期，市場對通脹持續升溫的擔憂減輕；美元上周下跌0.48%至100.87，創下自4月初以來最大單周跌幅。美債收益率前半周上行，周四在非農數據影響下回落，10年期美債收益率全周上行10.66bp至4.469%。貴金屬反彈，倫金全周漲2.09%收於4174.19美元/盎司，倫銀全周漲5.45%至62.36美元/盎司。



A股：6/29-7/2兩融資金延續淨流入109億元；ETF方面，寬基ETF上周延續淨流出，行業ETF延續淨流入。



港股：整體賣空成交佔比升至19%，恒科賣空佔比升至20%，南向資金轉為淨流出19億港元，成交佔比降至20.5%。6/25-6/30港股外資和中資中介延續淨流入。上周港股市場解禁市值達342億港元，本周預計解禁1421億港元。



《海通國際研究主管兼首席經濟學家 張憶東》



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