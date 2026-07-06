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AH股新聞

06/07/2026 09:57

《Ａ股焦點》國泰海通AH齊升，預計上半年經營業績創同期新高

　　國泰海通(02611)(滬:601211)3日發布2026年半年度業績預告，預計2026年上半年實現歸母淨利潤200.03億元（人民幣．下同）-205.11億元，同比增長27.00%-30.00%；預計實現扣非淨利潤192.49億元-197.57億元，同比增加164%-171%，創公司半年度業績歷史新高。

　　2026年第二季度，預計實現歸母淨利潤136.15 億元-141.23 億元，同比增290%-304%，環比增加113%-121%；預計實現扣非淨利潤135.38億元-140.46億元，同比增加240%-252%，環比增加137%-146%，同樣創下公司單季業績歷史新高。

　　對於業績預增的主要原因，國泰海通表示，2026年上半年，公司統籌推進整合融合、協同聯動與深化改革，著力構築「投資+投行+投研」服務新質生產力的全鏈條優勢，財富管理、投資銀行、機構與交易、投資管理等業務收入同比顯著增長，經營業績創同期歷史新高。

　　國泰海通AH股齊升，A股高開近6%後升幅回落，現升0.72%報19.51元；H股則升0.59%。
《經濟通通訊社6日專訊》

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