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AH股新聞

06/07/2026 13:47

《Ａ股焦點》杭電股份淨利預增近10倍股價仍跌停，公司稱波動屬市場行為

　　上周發布業績利好的杭電股份(滬:603618)今日跌停，現報44.1元（人民幣．下同），總市值305億元。對此，杭電股份工作人員表示：「目前公司生產經營正常，客戶合作穩定，（股價波動）這是市場行為，可能一些投資者覺得公司要做得更好或者其他原因。」

　　杭電股份公告顯示，預計上半年實現歸母淨利潤約3.6億至4億元，同比增長852.03%至957.82%；預計扣非後歸母淨利潤約3.55億至3.95億元，同比增長1087.67%至1221.49%。公司解釋稱，利潤大幅增長主要是光纖光纜市場回暖，光纖產品需求實現量價齊升，二級全資子公司杭州永特信息技術有限公司光纖銷量隨行業復甦同步增長。

　　至於光纖板塊今日回調，或與前期漲幅密切相關。今年以來，光纖板塊在AI算力需求驅動下走出一輪大級別行情，多隻個股年內累計漲幅可觀。數據顯示，杭電股份年內最大漲幅一度超過622%，永鼎股份(滬:600105)年內最大漲幅超過200%，長飛光纖(滬:601869)年內最大漲幅超過4.7倍，且上述個股均在6月25日前後觸及歷史高點。業內分析認為，光纖板塊經過大幅上漲後，個股累積了大量獲利盤，存在兌現需求。
《經濟通通訊社6日專訊》

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