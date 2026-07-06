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06/07/2026 13:24

《中國要聞》中國海軍成功試射潛射戰略導彈，準確落入預定海域

　　據《央視新聞》報道，中國人民解放軍海軍1艘戰略核潛艇今日12時01分向太平洋相關公海海域，成功發射1發攜載訓練模擬彈頭的潛射戰略導彈，準確落入預定海域。此次導彈試射是中方年度軍事訓練的例行性安排，已事先向有關國家作了通報，符合國際法和國際慣例，不針對任何特定國家和目標。
《經濟通通訊社6日專訊》

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