《Ａ股焦點》中公教育開盤漲停原因竟是低俗玩笑，公司急發風險提示

中公教育(深:002607)今早開盤漲停，報2.09元人民幣。公司午後發布關於股票交易風險提示公告稱，公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生且未預計將要發生重大變化。公司目前沒有任何根據深交所《股票上市規則》規定應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等；董事會確認公司不存在有根據深交所的規定應予以披露而未披露的、對公司股票交易價格產生較大影響的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、補充之處。公司鄭重提醒廣大投資者理性投資，注意風險。



財經界「大V」帳號「環聞財經-肖力軍」指出，今日中公教育毫無利好公告加持，斷層登頂各大炒股軟件人氣榜首，熱度遠超第二名數倍，「導火索是股吧一條誇張調侃帖子，經短視頻平台擴散引發全網圍觀，不少散戶跟風搜股玩梗……這次爆火完全是流量炒作，和公司基本面無關」。該大V同時呼籲，「盲目進場極易被套，投資還是要回歸公司真實經營數據，不能被網絡熱度帶偏」。



據了解，引發此次亂象的帖子聲言，「一年內，(中公教育)漲不到20倍，我讓在座的各位，一人X一次！立貼為證」。大量散戶隨即在股吧裏打趣調侃，中公教育一股不到2元人民幣，一手門檻極低。輿論則批評，該帖子屬於有違公序良俗、近乎無底線的低俗「黃謠」。

《經濟通通訊社6日專訊》