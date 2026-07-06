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AH股新聞

06/07/2026 15:47

《大灣區》拓竹1.4億元摘深圳光明區工業用地，擬建全球規模最大3D打印製造中心

　　據「深圳發布」微信公眾號今日發文稱，深圳市光明區兩宗產業用地近日集中成交。其中，位於玉塘街道的A609-0275宗地由深圳竹鶴科技有限公司以1.412億元人民幣競得。該宗地土地面積83590.87平方米，總建築面積376158平方米，土地用途為普通工業用地，擬建「3D打印智造總部基地項目」。

　　天眼查信息顯示，深圳竹鶴科技由深圳拓竹科技有限公司100%控股，是拓竹科技為推進光明智造基地項目專設的全資子公司。

*計劃年產能超300萬台3D打印機*

　　今年2月25日，光明區與拓竹科技正式簽署「3D打印智造總部基地項目」戰略合作框架協議，拓竹科技明確將在光明區構建集生產製造與研發於一體的產業基地。作為過渡安排，光明區明湖智谷產業園區的產線已率先投產。

　　3月，光明區商務局發布《關於3D打印智造總部基地項目遴選方案的公示》，將深圳竹鶴科技列為意向用地單位。根據遴選方案，基地項目重點布局3D打印核心零部件研發生產、打印材料試產及整機製造，計劃年產能超300萬台3D打印機，有望成為全球規模最大的3D打印製造中心之一。

　　項目建成後，將以5年為周期，實現累計產值不低於225億元人民幣，投產後年均產值不低於45億元人民幣，同時將吸引大批3D增材製造領域人才落戶光明。
《經濟通通訊社6日專訊》

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