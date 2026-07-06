東方航空(00670)6月5801萬人幣回購1505萬A股，每股最高價4.02元人幣

東方航空(00670)(滬:600115)公布，自6月5日首次回購股份，截至6月30日，通過集中競價交易方式已累計回購1505.21萬股A股，約佔總股本比例0.07%，成交金額約5800.5萬元（人民幣．下同）。



該集團指，回購成交的每股最高價4.02元，每股最低價3.76元。該集團在回購期限內根據市場情況擇機回購股份。

《經濟通通訊社6日專訊》