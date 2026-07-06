華泰證券(06886)發行債券超購1.9倍，籌獲70億人幣，票息1.53%

華泰證券(06886)(滬:601688)公布，2026年面向專業投資者公開發行短期公司債券（第四期），發行規模為70億元人民幣，超額認購1.93倍。
該集團指，債券票面利率1.53%，期限為273天，債券發行價格為每張100元人民幣，採取面向專業機構投資者公開發行的方式發行。至於發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東、債券承銷機構及關聯方均未參與債券認購。
《經濟通通訊社6日專訊》
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06/07/2026 08:51
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該集團指，債券票面利率1.53%，期限為273天，債券發行價格為每張100元人民幣，採取面向專業機構投資者公開發行的方式發行。至於發行人的董事、高級管理人員、持股比例超過5%的股東、債券承銷機構及關聯方均未參與債券認購。
《經濟通通訊社6日專訊》
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