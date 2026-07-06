《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(3日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|寒武紀
|(688256)
|2800.10
|兆易創新
|(603986)
|2606.55
|中微公司
|(688012)
|2502.11
|中國巨石
|(600176)
|2062.90
|生益科技
|(600183)
|2009.29
|瀾起科技
|(688008)
|1972.16
|藥明康德
|(603259)
|1796.70
|中天科技
|(600522)
|1759.75
|紫金礦業
|(601899)
|1709.39
|亨通光電
|(600487)
|1623.43
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|5267.20
|京東方A
|(000725)
|4522.54
|北方華創
|(002371)
|3842.18
|新易盛
|(300502)
|3702.51
|寧德時代
|(300750)
|2947.99
|東山精密
|(002384)
|2796.37
|立訊精密
|(002475)
|2392.85
|德明利
|(001309)
|2077.23
|長川科技
|(300604)
|1911.90
|滬電股份
|(002463)
|1831.04
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社6日專訊》
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