《駐京專電》雲迹科技：服務機器人出海處於藍海起點，未來將打通垂直空間與物聯生態

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雲迹科技(02670)副總裁謝雲鵬今日在北京對媒體表示，公司視香港為出海核心橋樑，利用其「一國兩制」優勢及科創轉型機遇。他認為，服務機器人出海處於藍海起點。未來將打通垂直空間與物聯生態，實現跨樓層、全場景的智能調度，如調節燈光、配送物品，通過機器人口紅利助力人類美好生活，推動中國智能科技走向全球。



他介紹，公司通過與美團、順豐等生態夥伴合作，打通室內外服務及無人駕駛協作。應用場景從酒店擴展至醫院，如北京協和醫院藥品配送、工廠物流及零售巡檢；如便利蜂便利店，致力於提供行業解決方案而非單純替代人力。



*公司研發機器人主要針對危險、骯髒、乏味工作*



他指出，公司研發的機器人主要針對危險、骯髒、乏味的工作，主張機器人替代人類不願做的工作而非替代工作本身。



2024-2025年間，公司在港建立聯合實驗室、落地數碼港、成為出海標桿，並拓展至中東，如卡塔爾、沙特及澳門市場。硬件上發展為複合多模態機器人，軟件上實現軟硬解耦，使自然語言能轉化為具體行動，如自動製作並配送咖啡。提出評價機器人的「六力」標準：學習力、適應力、交互力、自主力、情感力和社會力，旨在打造穩定、高效、低成本的勞動者。



雲迹科技成立於2014年，是國家級專精特新「小巨人」企業，擁有兩個院士工作站。目前全球有4萬多家企業使用其服務，去年機器人累計執行7.5億次任務，單台機器人日均執行50-80次任務。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明7日北京專電》