《神州頭條》財經報章頭版摘要：今年「兩重」建設項目清單下達完畢

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



三組關鍵詞解碼併購重組市場新趨勢

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截至7月6日，今年以來新披露重大資產重組案例約70單，數量較去年同期回落，但行業特徵明顯轉變：資金持續湧向硬科技賽道，併購邏輯從單純擴規模轉向產業鏈協同，資產估值回歸產業價值本源。跨界炒作、套利式併購持續出清，硬科技整合、高端製造補鏈強鏈成為市場主流。賽道迭代、估值重塑、路徑向寬三大趨勢，推動A股併購重組由規模擴張邁向質量升級，成為培育新質生產力、服務實體經濟的重要抓手。



「一人公司」跑出「千軍萬馬」，多地發力打通創業「獨木橋」

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AI浪潮之下，OPC（一人公司）成為國內極具活力的新興創業模式。記者走訪北京中關村AI北緯社區、深圳模力營AI生態社區調研發現，大批OPC創業者深耕AI細分賽道，陸續落地商業化產品、進入穩定運營階段，部分優質項目已啟動融資進程。當前，各地針對OPC的算力保障、金融扶持政策持續落地完善，持續拓寬單人AI創業的發展空間，推動新型創業模式加速崛起。



萬億買斷式逆回購落地，流動性呵護力度持續提升

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7月6日，中國人民銀行開展10000億元(人民幣．下同)3個月期買斷式逆回購操作，同步投放70億元7天期逆回購。據Wind數據，當日有8000億元買斷式逆回購、1575億元7天期逆回購到期，市場實現淨投放495億元。專家表示，當前央行呵護市場流動性的力度持續提升，若後續政府債券供給等因素階段性擾動資金面，央行將綜合運用各類工具加大流動性投放，維護資金面平穩運行。





《上海證券報》



A股市場重要股東減持渠道「一降兩升」

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上海證券報記者基於最新統計分析發現，A股市場重要股東減持渠道呈現「一降兩升」態勢：曾經作為主要退出路徑的協議轉讓交易規模大幅萎縮，而市場化與透明度更佳的大宗交易和詢價轉讓渠道快速崛起。



新版交易規則施行首日，ST板塊表現分化

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新版交易規則施行首日，ST板塊表現分化，業內人士：有助於提升定價效率和價格公允性 7月6日，滬深北交易所新版交易規則正式施行。其中，最受市場關注的變化之一，是滬深市主板風險警示股票（ST、*ST）漲跌幅限制從5%放寬至10%，與主板其他股票實現統一。



今年「兩重」建設項目清單下達完畢，8000億元支持1417個重大項目建設

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上海證券報記者7月6日從國家發展改革委獲悉，2026年第三批「兩重」建設項目近日已下達，共安排超長期特別國債資金1935億元。至此，今年「兩重」建設項目清單已全部下達完畢。今年以來，國家發展改革委聯合有關行業主管部門，共安排8000億元支持了1417個重大項目建設。





《證券時報》



習近平致電祝賀籐森慶子當選秘魯總統

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國家主席習近平致電籐森慶子，祝賀她當選秘魯共和國總統。習近平指出，中國和秘魯是全面戰略夥伴，兩國關係保持良好發展勢頭。雙方高層交往頻繁，各領域務實合作成果豐碩，人民友好深入人心。今年是中秘建交55周年。我高度重視中秘關係發展，願同籐森慶子總統一道努力，賡續兩國傳統友誼，引領中秘全面戰略夥伴關係不斷邁上新台階，更好造福兩國人民。



習近平同黑山總統米拉托維奇就中國同黑山建交20周年互致賀電

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國家主席習近平同黑山總統米拉托維奇互致賀電，慶祝兩國建交20周年。習近平指出，中黑兩國傳統友誼深厚，我願同米拉托維奇總統一道努力，以兩國建交20周年為新起點，傳承發揚傳統友誼，持續深化互利合作，引領中黑關係再上新台階，更好造福兩國人民。



交易新規落地，多家券商「搶修」保證金理財約定

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6日，A股交易新規正式落地。每個交易日15:05至15:30，投資者可參與盤後固定價格交易。由於部分投資者與券商簽約了保證金理財業務，帳戶資金會在15時後被自動劃轉，進而出現無資金可參與盤後定價交易的情形。對此，中信建投、銀河證券、申萬宏源、興業證券等券商緊急提示投資者，取消保證金自動參與理財的功能，或者提前設置好帳戶的預留資金。