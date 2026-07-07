《鍾之日記》快手挫一成，騰訊六連升

7月7日，香港天氣：大雨。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美股周一（6日）復市造好，芯片股強勢反彈，道指創即市及收市新高。港股三連升後，今日輕微低開。科網股個別發展，快手(01024)遭騰訊(00700)減持，股價慘跌，騰訊則逆市走高。恒指曾升逾200點，惟高位現沽壓，大市掉頭向下，恒指收報23496，跌119點或0.5%。主板成交逾3197億元。



*A股跌破四千點，兩市成交縮量16.5%*



亞太股市整體疲弱，A股三大指數全線收低，滬綜指失守4000點關口，全日跌1.26%報3990.24點，深成指挫1.24%，創業板指軟0.94%。滬深兩市成交額約2.58萬億元人民幣，較上一個交易日大減5099億人民幣或16.5%。兩市超4500個股下調。



《路透》援引銀河證券策略首席分析師楊超表示，在交易集中度高位的狀態下，短期市場行情更易受到消息面與市場情緒的衝擊，波動率加大。拉長維度看，AI算力驅動產業升級的中長期紅利邏輯並未破壞，市場資金持續向具備真實業績兌現能力、景氣確定性更強的細分標的集中。



A股半導體產業鏈逆市中保持升幅，沐曦股份(滬:688802)漲超14%。受AI需求持續強勁及行業多重利好預期驅動，隔晚美股半導體板塊迎來反彈。此外，六大行集體收升，建設銀行(滬:601939)升2.6%漲最多。截至7月6日，已有33家銀行敲定2025年度分紅時間，其中本周就有10家銀行密集分紅，合計分紅總額超911億元人民幣。



下跌方面，醫藥股回調，減肥藥、創新藥跌幅居前。現貨黃金向下逼近4100美元，貴金屬板塊走軟，曉程科技(深:300139)跌9.8%。



*快手挫逾一成，遭騰訊大手減持*



快手(01024)遭騰訊(00700)減持，股價大跌逾一成，盤中低見40.02元，最後收報40.46元，跌12%。快手公布，已獲悉騰於昨日透過場外大宗交易方式，向若干買方出售合共約2.73億股B類股份。出售完成後，騰訊持股比例將由約15.68%下降至9.37%，並不再為公司主要股東。



快手聲明，預期出售事項將不會對營運產生任何重大不利影響。騰訊亦表示，其對快手長遠發展前景擁有信心，雙方亦會繼續維持共贏關係，包括延續雙方的戰略合作。惟兩者股價表現迥異，騰訊收升2%，報461.2元，實現六連漲，為去年7月以來首次；快手則成表現最差藍籌。



此前《彭博》引述消息指，騰訊出售快手作價介乎43.15元至44.53元，較周一（6日）收市價46元折讓3.2%至6.2%，最多套現約121.6億元。彭博行業研究分析師Cecilia Chan表示，出售快手股份的現金流將進一步增強其流動性，並為核心大模型開發、生態系統應用以及基礎設施等關鍵AI投資提供資金支持。



花旗表示，考慮到快手不高的估值和可靈的故事，騰訊減持快手令人意外。認為這將會損傷市場對快手的情緒，並引發對騰訊是否會進一步出售快手或其他投資股份的擔憂。花旗還指，騰訊此前參與了可靈的融資，意味著騰訊可能會將其舊投資組合重組為新的人工智能投資，實現投資組合多元化並加強對人工智能的敞口。



*美團曾飆9%，LongCat-2.0正式開源*



美團(03690)將萬億參數大模型LongCat-2.0正式開源，盤中最多飆8.9%，高見81.65元，創一個月新高。截至收盤，漲幅收窄至4.54%，報78.35元。



據介紹，美團LongCat-2.0總參數1.6T，平均激活約48B，為真實的Agentic Coding任務而生，架構上創新性引入LongCat稀疏注意力和N-gram Embedding，提升長上下文處理效率與token級表示能力的同時，結合動態激活進一步強化了代碼理解、生成以及執行的表現。



作為業界首個在五萬卡國產算力集群上完成推理的萬億參數模型，LongCat-2.0已全面開源。針對顯存與帶寬受限的國產算力芯片，公司在模型架構、芯片適配到部署策略上進行了深度協同優化，讓萬億參數模型在存量卡上同樣跑得穩、跑得快。



美團表示，希望以真實Agentic Coding任務中的穩定表現為依托，通過開源將模型能力與推理優化成果完整開放，盤活更多存量國產算力，釋放國產算力生態的長期價值。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。