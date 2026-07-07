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AH股新聞

07/07/2026 10:44

《Ａ股焦點》海南海藥開盤跌停，近十日六次漲停後預告上半年業績虧損

　　海南海藥(深:000566)昨晚發布《關於股票交易異常波動公告》，其中提到，公司《2026年半年度報告》正在編製中，根據目前初步統計，公司半年度業績虧損，預計會導致淨資產為負。

　　海南海藥今早開盤跌停，報5.79元人民幣。

　　《證券時報》指出，海南海藥是近期市場上的大牛股之一。Wind行情數據顯示，自6月23日以來，公司股價累計上漲超70%，10個交易日裏共有6個漲停板。昨日海南海藥盤中一度漲超9%逼近漲停，隨後漲幅有所回落，收漲4.72%，報6.43元（人民幣．下同），總市值83億元。

　　業績方面，海南海藥2025年度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損4.3億元，公司2026年第一季度實現歸屬於上市公司股東的淨虧損7645.21萬元。

　　昨晚的公告並提到，根據中證指數有限公司官方網站發布的數據，截至2026年7月3日收盤，公司所處行業「醫藥製造業(C27)」最新滾動市盈率為28.46倍，市淨率為2.63倍，公司最新市淨率為1791.10倍，公司2025年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為負，因此無市盈率倍數。公司市淨率明顯高於同行業水平，投資者應理性決策，審慎投資，注意二級市場交易風險。
《經濟通通訊社7日專訊》

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