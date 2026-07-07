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07/07/2026 08:34

《中國要聞》王毅晤挪威首相外相，促繼續奉行一中政策

　　中共中央政治局委員、外長王毅在北歐訪問最後一站挪威，會見首相斯特勒。王毅表示，中方願同挪威保持高層往來，鞏固雙邊關係政治基礎，相信挪威會繼續堅定奉行一個中國政策，認為雙方要著眼優勢互補，大力深化經貿、創新等領域合作，推動中挪綠色轉型合作在世界發揮引領作用。中方願同挪威加強多邊協作，堅持真正的多邊主義。

　　斯特勒指，挪威高度重視中國的大國地位，期待同中方延續高層交往勢頭，拓展綠色經濟、人工智能等新興領域合作，加強在國際和地區事務中的溝通協調，支持聯合國發揮核心作用，維護全球多邊體系。　

　　王毅又同挪威外相艾德舉行會談。王毅說，中方願同挪威拓展貿易、綠色經濟等務實合作，認為雙方要提升雙邊貿易水平，盡早簽訂中挪自貿協定，繼續深化清潔能源、電動汽車、綠色航運、循環經濟等領域互利合作。王毅又表示，當前世界亂象叢生，中國與挪威應攜手用行動捍衛多邊主義，促進和平解決爭端，加強全球治理合作。

　　艾德表示，挪威堅定奉行一個中國政策，願同中方加強高層往來和各層級對話，進一步促進貿易、綠色經濟、環保、海洋等領域務實合作，又指挪方一貫支持自由貿易，反對經濟問題泛安全化。挪威與中國在許多國際和地區熱點問題上立場相近，挪方重視中國在國際事務中的重要影響，願同中方加強溝通協作。
《經濟通通訊社7日專訊》

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