【ＡＩ】發改委：目前重點行業AI滲透率破80%，「十五五」強化模型、算力等關鍵技術攻關

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

2026世界人工智能大會暨人工智能全球治理高級別會議將於7月17日至20日在上海舉行，上海市政府今日舉行發布會介紹大會情況。會上，國家發展改革委創新和高技術發展司副司長王若蒙介紹，國家發展改革委會同相關部門和地方，布局了30餘個國家人工智能應用中試基地，推動央國企開放1000餘個應用場景。目前，重點行業的人工智能整體滲透率突破80%。



王若蒙還披露了中國人工智能產業「十五五」期間的工作思路：一是加快自主創新。強化模型、算力、數據等關鍵技術攻關，加大基礎研究，形成更多原創性成果，為全球人工智能發展貢獻中國智慧。二是強化應用牽引。聚焦對經濟貢獻大、戰略價值高、社會效益好的領域，開放一批高價值場景，打造一批標桿應用。同時，關注人工智能對就業的影響，促進人工智能創造新崗位、賦能傳統崗位，優先在「險髒累繁重」場景推廣應用。



三是深化生態協同。持續推動軟硬件深度適配、開閉源共同繁榮、產學研用貫通融合、區域錯位發展，大幅提升生態協同效能。四是堅持開放共贏。廣泛開展人工智能國際合作，推動技術開源普惠，支持全球南方國家加強人工智能能力建設，積極參與人工智能領域國際治理。五是確保安全可控。統籌發展和安全，加快推進人工智能領域立法，健全制度規則體系，防範數據濫用、深度偽造、隱私洩露等風險，確保人工智能發展為人類所用、為人類所控。

《經濟通通訊社7日專訊》