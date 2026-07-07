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AH股新聞

07/07/2026 09:29

《Ａ股行情》滬綜指低開0.54%，年內第二場習特會或9月24日美國舉行

　　滬深股市今早低開，滬綜指低開0.54%，報4019.49點，深成指低開0.46%，創業板指低開0.44%；隔夜美股科技板塊反彈，半導體再度強勢，可惜未傳導至A股市場，盤初滬深芯片股走頹。

　　美國總統特朗普周一（6日）表示，預期中國國家主席習近平將於9月下旬訪美，雙方有望在9月24日前後會面，與當月在紐約舉行的聯合國大會同期。特朗普並稱習近平可能的到訪是白宮修建新宴會廳的原因之一，突顯美方對是次外交活動的高度重視。特朗普說，「我們需要一個大的宴會廳，可以容納幾千人的那種。每個人都想見他」。

　　此外，發改委昨晚公布，第三批「兩重」（國家重大戰略實施和重點領域安全能力建設）建設項目近日已下達，共安排超長期特別國債資金1935億元（人民幣．下同）。至此，今年「兩重」建設項目清單已全部下達完畢。今年以來，共安排8000億元支持1417個重大項目建設，涉及科技創新、長江沿線重大交通基礎設施、城市地下管網、重大水利工程等。盤初工程機械、建材等板塊逆市走強。

　　另外，人行公布今日進行100億元7天期逆回購，公開市場有695億元逆回購到期，即今日淨回籠595億元。
《經濟通通訊社7日專訊》

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