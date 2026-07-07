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07/07/2026 15:09

《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.6%，深證B收跌0.7%

　　上證B股指數收跌0.6%，報274.16點。深證B股指數收跌0.7%，報1097.25點。
《經濟通通訊社7日專訊》

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