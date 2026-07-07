《Ａ股行情》滬綜指收挫1.26%跌破四千點，兩市成交縮量5099億元

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亞太股市整體疲弱，今日A股三大指數全線收低，滬綜指失守4000點關口，全日跌1.26%報3990.24點，深成指挫1.24%，創業板指軟0.94%。滬深兩市成交額約2.58萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日大減5099億或16.5%。兩市超4500個股下調。



《路透》援引銀河證券策略首席分析師楊超表示，在交易集中度高位的狀態下，短期市場行情更易受到消息面與市場情緒的衝擊，波動率加大。拉長維度看，AI算力驅動產業升級的中長期紅利邏輯並未破壞，市場資金持續向具備真實業績兌現能力、景氣確定性更強的細分標的集中。



A股半導體產業鏈逆市中保持升幅，沐曦股份(滬:688802)漲超14%。受AI需求持續強勁及行業多重利好預期驅動，隔晚美股半導體板塊迎來反彈。存儲芯片及定製芯片產業鏈各核心標的集體走高，顯示出市場對全球半導體行業景氣度的信心顯著回升。



此外，六大行集體收升，建設銀行(滬:601939)升2.6%漲最多。截至7月6日，已有33家銀行敲定2025年度分紅時間，其中本周就有10家銀行密集分紅，合計分紅總額超911億元。



下跌方面，醫藥股回調，減肥藥、創新藥跌幅居前。現貨黃金向下逼近4100美元，貴金屬板塊走軟，曉程科技(深:300139)跌9.8%，湖南白銀(深:002716)挫9.6%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4792.26 -1.03 上證指數 3990.24 -1.26 11963.70 深證成指 15225.11 -1.24 13847.90 創業板指 3911.91 -0.94 科創50 2001.59 +0.28 B股指數 274.16 -0.55 0.93 深證B指 1097.25 -0.69 0.65

《經濟通通訊社7日專訊》