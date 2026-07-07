  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
中東戰火
etnet專輯
AH股新聞

07/07/2026 15:09

《Ａ股行情》滬綜指收挫1.26%跌破四千點，兩市成交縮量5099億元

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指跌1.26%報3990.24點，跌破4000點
▷ 兩市成交額2.58萬億元，較上日減5099億元
▷ 半導體板塊逆市上漲，醫藥及貴金屬股下跌

　　亞太股市整體疲弱，今日A股三大指數全線收低，滬綜指失守4000點關口，全日跌1.26%報3990.24點，深成指挫1.24%，創業板指軟0.94%。滬深兩市成交額約2.58萬億元（人民幣．下同），較上一個交易日大減5099億或16.5%。兩市超4500個股下調。

　　《路透》援引銀河證券策略首席分析師楊超表示，在交易集中度高位的狀態下，短期市場行情更易受到消息面與市場情緒的衝擊，波動率加大。拉長維度看，AI算力驅動產業升級的中長期紅利邏輯並未破壞，市場資金持續向具備真實業績兌現能力、景氣確定性更強的細分標的集中。

　　A股半導體產業鏈逆市中保持升幅，沐曦股份(滬:688802)漲超14%。受AI需求持續強勁及行業多重利好預期驅動，隔晚美股半導體板塊迎來反彈。存儲芯片及定製芯片產業鏈各核心標的集體走高，顯示出市場對全球半導體行業景氣度的信心顯著回升。

　　此外，六大行集體收升，建設銀行(滬:601939)升2.6%漲最多。截至7月6日，已有33家銀行敲定2025年度分紅時間，其中本周就有10家銀行密集分紅，合計分紅總額超911億元。

　　下跌方面，醫藥股回調，減肥藥、創新藥跌幅居前。現貨黃金向下逼近4100美元，貴金屬板塊走軟，曉程科技(深:300139)跌9.8%，湖南白銀(深:002716)挫9.6%。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004792.26-1.03　
上證指數3990.24-1.2611963.70
深證成指15225.11-1.2413847.90
創業板指3911.91-0.94　
科創502001.59+0.28　
B股指數274.16-0.550.93
深證B指1097.25-0.690.65

《經濟通通訊社7日專訊》

【你點睇？】中國加強對日出口管制，當局稱旨在遏制日本「新型軍國主義」，你認為此舉能否有效遏止日本「再軍事化」？ ► 立即投票

上一篇新聞︰07/07/2026 15:09  《Ｂ股行情》上證B股指數收跌0.6%，深證B收跌0.7%

其他
More

07/07/2026 16:17  【外儲回落】中國6月外匯儲備降至3.42萬億美元，連續第20個月增持黃金

07/07/2026 15:49  《中國要聞》外交部：中方願根據委內瑞拉災情發展，繼續提供更多支持和幫助

07/07/2026 15:18  《駐京專電》雲迹科技：服務機器人出海處於藍海起點，未來將打通垂直空間與物聯生態

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

國民黨無共主，2028大選堪憂

07/07/2026 09:38

大國博弈

定期存款 | 渣打上調一周港元定存年息至6厘，花旗3個月加至...

06/07/2026 15:39

貨幣攻略

球場博弈結束，美伊戰火會否重燃？

02/07/2026 14:03

中東戰火

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金