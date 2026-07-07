《Ａ股焦點》中公教育仍升近3%，異常漲停後深交所密切監控其交易情況

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中公教育(深:002607)股價昨日開盤漲停，原因竟是一個低俗「賭約」。深交所昨晚發布關於中公教育股票交易情況的通報指，當日中公教育股票價格出現異常波動，上市公司已發布交易風險提示公告；深交所密切監控該股交易情況，對影響股票正常交易秩序的異常交易行為，依規對相關投資者採取了暫停交易等監管措施。深交所並提醒投資者關注投資風險，合規審慎交易。



中公教育昨日午後的交易風險提示公告指出，公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生且未預計將要發生重大變化，目前亦沒有任何應予以披露而未披露的事項或與該事項有關的籌劃、商談、意向、協議等。公告提醒廣大投資者理性投資，注意風險。



中公教育今早仍曾漲近6%，現升幅收窄至2.87%，報2.15元人民幣。



*共進股份等個股被立「賭約」後漲停，上交所關注*



此外，《證券時報》指出，雪球和同花順等平台近日又出現個別帳號匿名「立帖為證」，對共進股份(滬:603118)等個股發布賭約帖，其中共進股份已獲得一個漲停。報道引述接近監管人士指出，上交所已密切監控相關股票交易情況，將依規對影響股票正常交易秩序的異常交易行為採取暫停交易等自律監管措施，對涉嫌違法違規的行為及時上報證監會查處。



共進股份股價今早低開後一度漲近4%，目前升1.12%，報13.57元人民幣。



報道並引述市場專家強調，《證券法》第56條規定「禁止任何單位和個人編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，擾亂證券市場」，「各種傳播媒介傳播證券市場信息必須真實、客觀，禁止誤導」。該專家提醒，網絡不是法外之地，發布嚴重誤導性信息煽動跟風炒作，是對市場秩序的嚴重擾亂，可能構成觸犯相關法律法規。

《經濟通通訊社7日專訊》