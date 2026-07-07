《中國要聞》廣西暴雨至少2死逾5萬人受災，習近平指示全力搶險救援、安置群眾

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受今年第10號颱風「美莎克」影響，廣西多地連日暴雨成災，其中南寧災情嚴重，多個水庫決堤，初步統計該市約5.5萬人受災，4.8萬人疏散，2人死亡。《央視新聞》今日報道指，國家主席習近平對防汛救災工作作出重要指示強調：要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。



*肇慶封開縣料將遇洪水淹浸*



洪水逐漸影響到廣東。廣東省水文局肇慶水文分局於今早8時升級發布西江封開河段洪水紅色預警，指受上游來水影響，西江水位不斷上漲，西江封開江口站水位已接近17.80米的警戒水位，預計今日中午前後漲至警戒水位，並在明日上午漲至22米左右，超過封開縣江口街道舊城區堤頂高程，後續仍將繼續上漲。該局呼籲沿河低窪地區做好群眾和物資轉移工作，停止受影響河段與防汛無關的活動。



廣西水文中心也已於今早7時升級發布洪水紅色預警，指仍有郁江及支流武思江、黔江、潯江、西江、防城河等55條河流70個站水位超警0.01-7.46米，貴港、南寧、梧州、欽州、北海、防城港、玉林及桂林等市沿江區域需加強防範，及時避險。



*水利部發洪水橙色預警籲兩廣防範*



水利部信息中心今早升級發布洪水橙色預警，指珠江流域西江發生2026年第2號洪水、支流郁江發生2026年第1號洪水，提醒廣西、廣東等省區相關地區社會公眾注意防範，建議持續關注水情預警信息，暴雨時盡量減少外出，避開積水路段、地下通道、深山峽谷等危險區域；駕車出行主動繞行漫水橋和積水低窪地段，切勿強行涉水；居住在山區和河湖岸邊的群眾要遠離低窪空間，提前做好轉移避險相關準備。



另外，據南寧市政府昨晚通報，此次降雨期間，橫州市、賓陽縣等多地均出現打破當地24小時氣象紀錄的極端降雨。從當前情況看，災情後續還存在著幾方面風險，主要有：「美莎克」造成本區域持續降雨，導致災情擴大；洪澇淹沒區向下游移動，造成受災面積擴大；救援處置過程中，可能因處置不當而造成次生風險。













《經濟通通訊社7日專訊》