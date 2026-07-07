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07/07/2026 14:35

《中國要聞》廣西暴雨增至4死8失聯，湖北強對流釀11死，甘肅山體滑坡15人仍被困

　　內地多地暴雨造成嚴重災害，國家主席習近平指示要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。

　　其中，廣西南寧市今日上午召開第二場防汛救災新聞發布會，通報橫州市、賓陽縣防汛救災進展情況指出，截至今早11時，橫州市死亡4人、失聯8人，受災群眾84700人，應轉移54468人，已緊急轉移安置53808人，剩餘660名群眾還在分批次組織撤離，預計今天完成轉移；賓陽縣受災群眾8606人，應轉移8150人，已全部緊急轉移安置完畢。　

　　另外，《新華社》報道，今日上午從湖北省相關部門獲悉，6日晚湖北東部多地遭遇強對流天氣襲擊，發生強降雨和雷暴大風，部分鄉鎮出現龍捲風。截至目前，雷暴大風已造成1.46萬人受災，11人死亡，1人失聯，救援救災工作正有序開展，相關災情還在進一步核實。

　　與此同時，甘肅省隴南市宕昌縣南河鎮任藏村今早6時56分許發生山體滑坡，造成33人被困。截至目前已成功救出18人，其中13人生命體徵正常，5人正在搶救中。
《經濟通通訊社7日專訊》

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