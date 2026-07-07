《中國要聞》央視網斥「低俗賭約」靠擦邊誘發散戶羊群效應，促投資者回歸理性

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繼昨日開盤漲停後，中公教育(深:002607)今日再度拉升，午後一度逼近漲停，報2.29元（人民幣．下同），最終收升8.13%報2.26元。中公教育此次股價異動源於某社交平台有網民聲言，「一年內，（中公教育）漲不到20倍，我讓在座的各位，一人X一次！立貼為證」，引來股民蜂擁入局。除中公教育遭到「炒作」外，共進股份(滬:603118)等個股亦被類似「賭約帖」推升，其中共進股份昨日漲停，今日收升0.67%。



「央視網評」微信公眾號今日午間發表題為《斬斷「低俗賭約」，莫把股市當賭場》的評論員文章，指此類「低俗賭約」具有極強的誇大性與誤導性：「一年20倍」等純屬誇張，低俗的「勾子」在傳播過程中更被強行關聯「有色」、AI硬件等熱點概念，嚴重干擾投資者決策。



央視網批評，「這種流量炒作比股市『小作文』更為隱蔽：甚至無需捏造具體的利好謊言，只要足夠低俗獵奇，獵奇心理和算法推薦機制就會替其將『誤導性』放大」。由此引發的股價異動，缺乏基本面支撐，純粹是經由網絡擴散，依靠擦邊煽動情緒，誘發散戶的羊群效應。



*靠低俗梗、流量情緒綁架定價，監管對此「露頭就打」*



滬深交易所已迅速亮劍：深交所通報稱，針對影響中公教育股票正常交易秩序的異常交易行為，已依規對相關投資者採取暫停交易等監管措施；上交所亦表示正密切監控相關股票交易情況，將對影響正常交易秩序的異常交易行為依規採取暫停交易等自律監管措施。



央視網指出，從過往打擊股市「小作文」，到此次交易所直接對異常帳戶「動手」，監管又向前延伸了一步：不僅編造利好假消息會被懲處，即便靠低俗梗、流量情緒綁架定價，同樣逃不過「露頭就打」。此次事件的信號價值遠不止為個別股價異動降溫，更是給所有試圖利用低俗擦邊來「割韭菜」的玩法劃定了紅線。



央視網強調，網絡絕非法外之地。《證券法》明確規定，禁止任何單位和個人編造、傳播虛假信息或者誤導性信息，擾亂證券市場。央視網並呼籲投資者在拿股吧賭約當買入邏輯之前，應先審視自身交易行為是否理性，是否會觸碰紅線，「價格發現是資本市場的核心功能，容不下半點低俗流量的綁架。摒棄博傻心理，回歸理性投資，才是長久之道」。

《經濟通通訊社7日專訊》