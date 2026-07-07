《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，昨日(6日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|兆易創新
|(603986)
|4813.06
|亨通光電
|(600487)
|2726.03
|中國巨石
|(600176)
|2517.05
|藥明康德
|(603259)
|2346.84
|中微公司
|(688012)
|2138.57
|中天科技
|(600522)
|1961.40
|寒武紀
|(688256)
|1909.24
|海光信息
|(688041)
|1845.62
|生益科技
|(600183)
|1795.20
|長電科技
|(600584)
|1756.91
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|6574.60
|東山精密
|(002384)
|3229.40
|新易盛
|(300502)
|3149.57
|北京君正
|(300223)
|2775.62
|北方華創
|(002371)
|2656.71
|京東方A
|(000725)
|2651.00
|德明利
|(001309)
|2418.19
|滬電股份
|(002463)
|1970.89
|寧德時代
|(300750)
|1864.38
|三環集團
|(300408)
|1826.12
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社7日專訊》
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