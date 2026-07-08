《駐京專電》中證監立案調查「南京路寶寶總」，涉編造傳播中公教育虛假信息

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中證監7日晚公告：現已查明，7月2日，安某（男，網名「南京路寶寶總」）編造傳播涉及上市公司中公教育的虛假誤導性信息，嚴重擾亂證券市場秩序，嚴重破壞公序良俗，涉嫌違反證券法，決定對安某立案調查。下一步，中證監將在全面調查的基礎上，嚴肅追究相關當事人的違法責任。涉嫌犯罪的，依法移送公安機關。



中證監表示，網絡絕非法外之地。編造傳播虛假誤導性信息是證券期貨法律法規嚴格禁止的行為，歷來是打擊重點。中證監將繼續對編造傳播證券期貨虛假誤導性信息行為嚴密盯防、快速反應、嚴肅查處，全力維護資本市場信息傳播秩序。



*輿論批其發帖屬低俗「黃謠」*



據了解，南京路寶寶總發帖子聲言，「一年內，(中公教育)漲不到20倍，我讓在座的各位，一人X一次！立貼為證」。大量散戶隨即在股吧打趣調侃，大量資金湧入中公教育，中公教育一股不到2元人民幣，一手門檻極低。輿論則批評，該帖子屬於有違公序良俗、近乎無底線的低俗「黃謠」。



此前，中公教育股價7月6日、7月7日連續兩個交易日內，收盤價格漲跌幅偏離值累計達到異常波動標準，屬於交易所規定的股票交易異常波動的情形。



中公教育7日公告稱，經自查，公司目前生產經營正常，內外部經營環境未發生且未預計將要發生重大變化。除公司已披露信息外，不存在其他應披露而未披露的重大信息。公司股價短期波動幅度較大，存在市場情緒過熱、非理性炒作風險。提醒廣大投資者理性研判、審慎投資。這已是中公教育連續兩個交易日提示相關風險。



深交所表示，密切監控中公教育交易情況，對影響股票正常交易秩序的異常交易行為，依規對相關投資者採取了暫停交易等監管措施。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》