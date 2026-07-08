《駐京專電》習近平對防汛救災作重要指示：最大限度減少人員傷亡

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。習近平指出，近日，廣西、湖北、甘肅等地因降雨大風天氣，接連發生水庫潰壩、山體滑坡等災情，造成重大人員傷亡和經濟損失。要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置等工作，最大限度減少人員傷亡，防範次生災害。



習近平強調，當前防汛形勢嚴峻複雜，各地各有關部門要抓好既定部署措施落實，堅決克服麻痺思想和僥幸心理，盯緊壓實防災救災責任，深入開展江河湖泊、病險水庫、地質災害易發區等風險隱患排查整治，強化監測預警和應急救援准備，扎實做好防災救災各項工作，確保人民群眾生命財產安全。



*李強：加強險情監測預警，全力開展搶險救援*



中共中央政治局常委、國務院總理李強作出批示指出，近期極端天氣多發，國家防辦、國家防減救災辦要指導各地密切關注雨情汛情，加強險情監測預警，全力開展搶險救援，深入排查災害風險隱患，落實落細各項防汛救災措施，嚴防發生重大次生災害。



據《新華社》7日通報數據，廣西受台風「美莎克」帶來強降雨影響，南寧、貴港等地9座水庫出現漫頂、潰壩險情，全區63個縣區共計37.5萬人受災，13萬人緊急轉移安置；截至7月7日20時官方發布會信息，此次災害造成6人遇難、11人失聯。湖北7月6日晚間遭遇雷暴大風及局部龍卷風天氣，黃石、黃岡、鄂州、咸寧多地受損嚴重，超1.46萬人受災；災害已造成11人遇難、1人失聯、331人受傷。甘肅隴南宕昌受持續降雨誘發山體滑坡，現場33人被掩埋，截至7月7日14時50分救援通報，已搜尋到21人，其中5人確認遇難，仍有12人失聯，搜救工作持續開展。



國家發改委緊急安排中央預算內投資1億元人民幣，支持廣西做好台風災害災後應急恢復；並緊急安排中央預算內投資3000萬元人民幣，支持甘肅基礎設施和公共服務設施災後應急恢復建設。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明8日北京專電》