《港滬深通》港股總市值43.8萬億元，滬深98.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(7日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2445
|305
|1698
|41
|2895
|38
|H股總數
(隻)
|495
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|16976
|306
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|437626
|689
|510798
|1000
|473252
|365
|流通市值
(億元)
|-
|-
|490741
|698
|401682
|365
|平均PE
(倍)
|11.96
|30.69
|13.53
|10.31
|32.74
|9.43
|成交
百萬元
|319788
|1744550
|1386912
《經濟通通訊社8日專訊》
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