《港滬深通》港股總市值43.8萬億元，滬深98.5萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(7日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

香港交易所 上海交易所 深圳交易所 主板 創業板 A股 B股 A股 B股 上市公司

(家) 2445 305 1698 41 2895 38 H股總數

(隻) 495 15 - - - - 上市非H股內

地企業(隻) 1060 57 - - - - 上市證券

(隻) 16976 306 - - - - 總市值

(億元) 437626 689 510798 1000 473252 365 流通市值

(億元) - - 490741 698 401682 365 平均PE

(倍) 11.96 30.69 13.53 10.31 32.74 9.43 成交

百萬元 319788 1744550 1386912

註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。《經濟通通訊社8日專訊》