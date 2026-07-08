《神州頭條》財經報章頭版摘要：人行支持更多優質企業到港上市和發債

內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平對防汛救災工作作出重要指示

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。習近平指出，近日，廣西、湖北、甘肅等地因降雨大風天氣，接連發生水庫潰壩、山體滑坡等災情，造成重大人員傷亡和經濟損失。要全力組織搶險救援、傷員救治、群眾安置等工作，最大限度減少人員傷亡，防范次生災害。



人行：支持更多優質企業到香港上市和發債

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人民銀行行長潘功勝7月7日在香港貨幣與固定收益峰會上表示，長期以來，大批優質內地企業登陸香港資本市場，未來人民銀行將繼續支持更多優質企業赴港上市、發債。一年多以來，我國外匯儲備持續在港開展資產配置與投資交易，後續將繼續提高在港資產配置比例，為香港資本市場發展持續注入動能。



中證監對安某編造傳播，涉中公教育虛假信息立案調查

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7月7日消息，中證監現已查明，7月2日安某（男，網名：南京路寶寶總）編造傳播涉及上市公司中公教育的虛假誤導性信息，嚴重擾亂證券市場秩序，嚴重破壞公序良俗，涉嫌違反證券法，中證監決定對安某立案調查。下一步，中證監將在全面調查的基礎上嚴肅追究相關當事人的違法責任，涉嫌犯罪的，依法移送公安機關。





《上海證券報》



習近平對防汛救災工作作出重要指示

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。



人行：支持更多優質企業到香港上市和發債

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中國人民銀行行長潘功勝7月7日在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上表示，一年半來，香港國際金融中心的國際競爭力和影響力進一步增強。在股票市場方面，他表示，2025年以來，香港新股發行強勁，IPO上市數量、質量和金額上升，市場交易活躍度大幅提升。



編造傳播涉中公教育虛假信息，「南京路寶寶總」被調查

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中國中證監7月7日晚發布消息：現已查明，7月2日，安某（男，網名：南京路寶寶總）編造傳播涉及上市公司中公教育的虛假誤導性信息，嚴重擾亂證券市場秩序，嚴重破壞公序良俗，涉嫌違反證券法，中證監決定對安某立案調查。





《證券時報》



習近平對防汛救災工作作出重要指示

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中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平對防汛救災工作作出重要指示。



中證監對安某編造傳播涉中公教育虛假信息立案調查

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因編造傳播涉及上市公司中公教育的虛假誤導性信息，安某（網名：南京路寶寶總）被中證監立案調查。7月7日，中證監表示，已查明安某編造傳播的相關信息，嚴重擾亂證券市場秩序，嚴重破壞公序良俗，涉嫌違反證券法，下一步將在全面調查的基礎上嚴肅追究相關當事人的違法責任。涉嫌犯罪的，依法移送公安機關。



人行深化互聯互通，債券通「南向通」額度大幅提升

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7月7日，人民銀行行長潘功勝在香港固定收益及貨幣峰會暨債券通論壇上表示，當前香港社會穩定、金融市場繁榮，吸引更多的國際投資者和發行人進入香港市場。香港的金融業穩定繁榮與社會穩定進入良性循環狀態。人民銀行將配合香港特區政府和金融管理部門，聚焦4個重點方向，繼續建設好、鞏固好和發展好香港國際金融中心。