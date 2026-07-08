《鍾之日記》科技股發威，收復兩萬四

7月8日，香港天氣：雨。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



半導體股遭拋售及國際油價回升，拖累美股周二（7日） 全線收跌。港股則高開高走，一舉重返兩萬四，在大型科技股領軍下，大市升幅一度擴大至逾800點，阿里(09988)升幅超一成，恒指全日收報24199，升702點或3%。交投氣氛重燃，主板成交超過3758億元。



*滬指收跌0.49%一個月低，4000點得而復失*



滬綜指今日高開高走後奪回4000點，惟午後掉頭向下再度失守，全日收低0.49%報3970.88點，創一個月新低；深成指亦挫1.87%，創業板指跌1.7%。滬深兩市全日成交2.56萬億元人民幣，較上一個交易日微減或0.7%。



從板塊來看，機器人概念股跌幅靠前，大洋電機(深:002249)、埃斯頓(深:002747)跌停。建材股也跌多升少，四輪強降雨疊加颱風來襲，廣西「中國南方板材之都」遭遇連環汛情重創，當地多家木材加工廠已暫停生產和發貨。



上漲方面，「三桶油」逆市收高，中國石油(滬:601857)升1.4%。消息人士稱中國已取消7月剩餘時間內的成品油出口限制，並允許一家民營煉油企業在暫停出口數月後恢復出貨。算力及人工智能板塊走強，《路透》報道稱，內地有關部門過去一個月與頭部科技公司舉行了會議，討論可能限制境外訪問中國最先進的AI模型。此次會談凸顯出中國正與美國一樣，將前沿AI視為需管控的關鍵國家資產。



*阿里飆逾12%，Q1雲收入料增45%閃購減虧*



阿里巴巴(09988)Q1財報前瞻釋放了阿里雲持續高增長和阿里電商業務利潤的恢復趨勢。阿里股價午後拉升，盤中最高見109元，創10天新高，最終收漲逾12%，報107.5元。



根據阿里巴巴2027財年Q1（2026年第二季度）財報前瞻顯示，阿里雲收入增長加速至45%左右，超出市場預期，阿里雲EBITA margin（息稅前利潤率）持續改善，從往季的9.1%提升至低雙位數。整體電商業務（中國電商+AIDC）利潤恢復，同比持平，好於市場預期。



淘寶閃購方面，該季度減虧快於市場預期，與競對UE（單位經濟模型）差距收窄並有望繼續改善，AOV（平均訂單價值）環比提升，降補貼同時市場份額保持穩定，非餐增速高於行業。這反映閃購已過燒錢換量的最激烈階段，接下來UE有望繼續改善，公司重點已轉為高客單價的餐飲和非餐訂單。



此前，阿里發布的2026年第一季度財報顯示，一季度收入2433.8億元人民幣，同比增長3%。該季度，經營虧損8.48億元人民幣，2025年同期為經營利潤284.65億元人民幣。阿里在財報中表示，利潤的下降主要由對科技業務、即時零售以及用戶體驗的投入導致。



*智譜限售股解禁日飆13%，近七成基石表態長持*



人工智能大模型股智譜(02513)今日盤中巨振，一度跌近一成後又大漲19%，最終全日收升13.4%，報1825元。在公司首次限售股禁售期屆滿之際，一篇官方媒體報道向投資者派「定心丸」。



官媒央廣網周二（7日）晚間援引智譜方面消息報道，在基石投資者解禁窗口臨近之際，公司獲多家機構投資者明確表態長期看好並將繼續持有，包括JSC International Investment Fund SPC、WT Asset Management、Optimas Capital Limited，以及智譜早期股東及基石投資者凌雲光技術股份有限公司等。



報道指，今次同步表態的機構合計持股佔本次解禁基石股數近七成，涵蓋國家級戰略資本、地方政府產業引導基金、大型國企產業基金及市場化專業投資機構。



在限售股解禁前夕，智譜股價波動顯著放大。該公司7日盤中就有關媒體報道「公司已撤回A股首次公開發行的輔導備案」進行否認，並稱這些報道存在惡意炒作的嫌疑。



數據顯示，智譜今日有2560萬股股份結束為期六個月的基石投資者禁售期，佔其已發行股份總數的近6%。智譜股價自1月上市以來已累計上漲逾1400%。



*編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。