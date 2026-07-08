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08/07/2026 11:34

《Ａ股焦點》中公教育半日挫逾7%，中證監立案調查「低俗賭約」編造者

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 中公教育股價因虛假信息致異常波動
▷ 中證監立案調查編造「低俗賭約」者安某
▷ 深交所暫停涉事投資者交易

　　中公教育(深:002607)股價因一個低俗「賭約」而連續兩個交易日異常波動，繼周一（6日）開盤漲停後，昨日再收漲8%。深交所迅速出手對相關投資者採取暫停交易等監管措施；中證監更在昨晚公告，對「編造傳播涉及上市公司中公教育的虛假誤導性信息」的安某（男，網名「南京路寶寶總」）立案調查。

　　中公教育今早開盤瀉超9%逼近跌停，半日跌幅收窄至7.52%，報2.09元人民幣。

　　中證監公告指，安某在上周四（2日）編造該虛假誤導性信息，嚴重擾亂證券市場秩序，嚴重破壞公序良俗，涉嫌違反證券法，因此決定對安某立案調查。中證監表示，將在全面調查的基礎上，嚴肅追究相關當事人的違法責任；涉嫌犯罪的，依法移送公安機關。

　　「南京路寶寶總」的涉事帖文聲言，「一年內，（中公教育）漲不到20倍，我讓在座的各位，一人X一次！立貼為證」。當時中公教育一股不到2元人民幣，一手門檻極低，大量資金隨即湧入該股。央視網昨發布評論員文章，指此類「低俗賭約」的炒作比「小作文」更為隱蔽，「甚至無需捏造具體的利好謊言，只要足夠低俗獵奇，獵奇心理和算法推薦機制就會替其將『誤導性』放大。由此引發的股價異動，缺乏基本面支撐，純粹是經由網絡擴散，依靠擦邊煽動情緒，誘發散戶的羊群效應」。　

　　中公教育曾在6日下午發布交易風險提示公告，並於昨晚再發布股票交易異常波動公告，強調公司近期生產經營情況正常，內外部經營環境未發生且未預計將要發生重大變化，除公司已披露信息外，不存在其他應披露而未披露的重大信息。最新公告同時提醒，公司股價短期波動幅度較大，存在市場情緒過熱、非理性炒作風險，呼籲投資者理性研判、審慎投資。
《經濟通通訊社8日專訊》

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