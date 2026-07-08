《Ａ股行情》滬綜指高開0.16%，傳監管討論限制海外訪問國產先進模型

內地有關部門據報與多個頭部科技公司開會，討論可能限制境外訪問國產最先進人工智能模型，顯示出中國正與美國一樣，將前沿AI視為需管控的關鍵國家資產。滬深股市今早幾乎全線高開，滬綜指高開0.16%，報3996.81點，深成指高開0.29%，創業板指高開0.52%；AI應用及半導體設備等開盤走強。



據《路透》引述消息人士表示，出席上述會議的國內企業包括阿里巴巴(09988)、字節跳動和智譜(02513)。在這場由商務部牽頭的會議上，與會者討論了對最先進模型加以限制的可能性，還討論了將洩露或竊取專有AI技術的行為定為觸犯《國家安全法》的犯罪行為。不過，潛在限制措施的範圍仍在討論中，尚不清楚這些限制何時生效，是否會生效。



與此同時，國內AI初創公司紛紛投入開發自研芯片。消息指，DeepSeek正開發自主芯片，以減少對英偉達和華為芯片的依賴。據悉該芯片的設計用途是推理，即已訓練好的AI模型為用戶生成響應的階段，而非用於訓練新的模型。另智譜據報也考慮設計自己的AI芯片，公司並於今日迎來首次限售股解禁。



人民銀行今日公布，將進行150億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場有1000億元逆回購到期，即今日淨回籠850億元。

《經濟通通訊社8日專訊》