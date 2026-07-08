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AH股新聞

08/07/2026 11:35

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.52%重回4000點，芯片、算力股升幅居前

　　A股今日迎來反彈，滬綜指上午收升0.52%重回4000點，報4011.05點，深成指升0.08%，創業板指揚0.95%。滬深兩市半日成交17025億元（人民幣．下同），較上個交易日回升719億元或者4.4%。

　　從板塊來看，芯片半導體漲幅居前，上午指數收漲2.7%；算力租賃概念同步走高，雲賽智聯(滬:600602)、浪潮信息(深:000977)、深信服(深:300454)漲停。有關部門過去一個月與頭部科技公司如阿里巴巴、字節跳動等舉行了會議，討論可能限制境外訪問中國最先進的人工智能模型，包括那些尚未發布的模型。另據知情人士透露，DeepSeek正在開發自有AI芯片。如果成功，DeepSeek進軍半導體開發領域將標誌著該公司的重大戰略轉型。

　　另外，黃金股震盪拉升，招金黃金(深:000506)漲停。截至6月末，中國黃金儲備為7544萬盎司，較5月末的7496萬盎司增加48萬盎司，增持量創近16個月以來單月新高。人行已經連續20個月增持黃金。

　　下跌方面，電池、豬肉股及人形機器人概念陷入調整。
《經濟通通訊社8日專訊》

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