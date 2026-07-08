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AH股新聞

08/07/2026 13:35

《Ａ股行情》滬綜指午後跌0.13%，再失4000點

　　A股市場午後升轉跌，滬綜指跌0.13%，報3984.93點，再失4000點，滬深300指數軟0.25%，深成指跌1.18%，創業板也走低0.65%。上海B股升0.11%，深圳B股升0.43%。旅遊及算力租賃概念走高，鋰礦、有色金屬表現疲軟。
《經濟通通訊社8日專訊》

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