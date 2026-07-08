《Ａ股焦點》溫氏股份跌3.4%，6月銷售肉豬收入同比降近四成

溫氏股份(深:300498)跌3.4%，報13.18元人民幣；公司公告稱，6月銷售肉豬收入同比降37.4%。溫氏股份今年累跌21%。



此外，新希望(深:000876)挫3.2%，報7.18元人民幣。新希望6月商品豬銷售收入13.84億元人民幣，環比和同比分別減少0.15%和17.18%；同比變動較大的原因是市場供過於求。

《經濟通通訊社8日專訊》