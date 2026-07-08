《中荷關係》中荷經貿混委會第18次會議在京舉行，王文濤：加強先進製造業等合作

商務部網站發文稱，商務部長王文濤7月7日與荷蘭外貿與發展合作大臣舍爾茨瑪，在北京共同主持召開中荷經貿混委會第18次會議，就中荷、中歐經貿關係坦誠、深入交換意見。



王文濤表示，中國商務部願與荷方加強在先進製造業、科技創新、綠色轉型、現代服務等領域合作，希望荷方為中國企業赴荷投資營造公平公正可預期的環境，保持半導體產供鏈穩定，推動妥善解決有關企業糾紛。中方歡迎荷蘭企業投資中國，共享中國大市場。



*王文濤：冀荷方助推動歐方與中方相向而行*



王文濤又稱，上周中歐召開貿易投資磋商機制首次會議並發表聯合聲明，雙方確認中歐穩定、平衡的關鍵貿易夥伴關係的新定位。希望荷蘭政府在歐盟內發揮積極和建設性作用，推動歐方與中方相向而行，通過對話磋商管控分歧。



舍爾茨瑪表示，荷蘭政府和工商界高度重視對華合作。過去幾十年來，荷中建立了健康穩定的經貿關係。荷方願與中方進一步加強政策溝通與協調，深化貿易與投資合作，為中國企業赴荷投資提供穩定、透明的營商環境，推動歐中、荷中關係穩定發展。



會後，王文濤與舍爾茨瑪簽署了《成立中荷企業家委員會的諒解備忘錄》，並共同出席了中荷企委會首次會議，兩國30多家企業代表出席。

《經濟通通訊社8日專訊》