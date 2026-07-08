《中國要聞》前程無憂：去年本科畢業生平均起薪8698元

人力資源服務商前程無憂51job(US.JOBS)近日發布《2026校園招聘白皮書》。《白皮書》收集了逾千家企業僱主及近十萬份學生調研數據，發現各學歷層次應屆生起薪均呈現穩中有升態勢。2025年，博士、碩士、本科及專科畢業生的平均月薪起薪分別達到25082元（人民幣．下同）、13749元、8698元及6387元。其中，碩士畢業生起薪2025年同比增長10.5%，增速顯著高於本科與專科。



企業對研究生層次人才的需求持續走強。2025年校招職位中，面向研究生的需求佔比達25.3%，較2021年提升11.5個百分點；大專學歷需求佔比則從15.6%降至8.7%。



*算法工程師需求上升*



從崗位結構看，管理培訓生以14.2%的佔比連續三年位居校招需求首位，算法工程師需求從2024屆的2.31%升至2026屆的2.96%，機械工程師、電氣工程師等製造業技術崗位需求同樣保持穩定增長。



此外，不同行業在AI應用上的分化十分顯著。快消/零售和新能源行業的AI工具滲透率均超過50%，而部分傳統行業的應用仍處於起步階段。快消/零售行業在AI簡歷篩選(53.8%)和AI輔助面試(50.0%)上的使用率均居於較高水平，與其校招需求量大、標準化程度高的行業特徵高度契合。

《經濟通通訊社8日專訊》