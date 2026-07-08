【數據前瞻】機構料中國6月CPI同比漲幅略降至1.1%，PPI繼續上行

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國家統計局將於明日公布中國6月CPI、PPI數據。《路透》綜合38家機構預估中值顯示，由於食品價格維持低位且能源價格回落，中國6月居民消費價格指數(CPI)同比漲幅料從1.2%略降至1.1%；其中12家機構預估中值顯示，當月CPI環比延續跌勢，且跌幅擴大至0.2%。



同時，33家機構預估中值顯示，受去年同期低基數支撐，6月工業生產者出廠價格指數(PPI)同比升幅料進一步擴至4.1%，較5月擴大0.2個百分點，並再度刷新2022年7月以來最高水平；不過由於國際油價大幅回落，6月有可能成為階段性高點。



*花旗：旅遊價格走強部分抵消CPI下行壓力*



浙商證券宏觀研究團隊在報告中稱，價格延續「K型分化」，工業品價格強於消費品價格；食品價格季節性回落及翹尾因素減弱對CPI形成拖累，但服務消費和部分高附加值商品價格仍具韌性。



投行花旗指出，除食品價格外，油價和金價回落也給整體CPI帶來壓力，但端午節及暑期出行需求增加，帶動旅遊價格走強，部分抵消下行壓力。



PPI方面，先行指標--中國6月官方製造業採購經理人指數（PMI）的價格分項回落，主要原材料購進價格指數環比下降6.3個點至54.2，出廠價格指數下降3.7個點至48.2，六個月來首次降至榮枯線下方。



*國泰海通：6月或是本輪PPI同比的階段高點*



國泰海通宏觀研究團隊指出，國際油價下跌，成本端壓力邊際緩和，6月大概率是本輪PPI同比的階段高點--翹尾支撐減弱疊加油價回落，7月起PPI同比預計將進入下行通道。



花旗則認為，雖然油價衝擊似乎已經過去，但不宜過度高估通脹的下行風險，一是煤炭價格繼續上漲，其對經濟的溢出效應可能比油氣價格更廣泛；二是與人工智能相關的價格上漲也可能進一步體現在PPI之中。





《經濟通通訊社8日專訊》