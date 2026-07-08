【ＡＩ】內地擬五年內分三階段推進「人工智能+人社」應用發展

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人力資源社會保障部、國家發展改革委、工業和信息化部、國家數據局近日聯合印發《關於加快推進「人工智能＋人社」應用發展的實施意見》。人社部今日在微信公眾號發布人社部有關負責人答記者問文章介紹，《實施意見》提出用5年時間，完成「三步走」的工作目標：一是搭建基礎，在今年（2026年）推動人社行業領域人工智能應用體系、標準體系、保障體系等初步成形，「人工智能＋人社」應用基礎設施落地部署，培育一批高性能人社行業大模型和智能體應用，打造20個左右基於人社行業大模型建設的應用場景及相應高質量數據集，形成算力、模型、數據、場景應用協同發展生態。



二是普及推廣。到明年（2027年），普及應用一批人社行業大模型和智能體，探索50個左右高價值應用場景賦能路徑，智能化發展取得明顯成效。三是普遍應用。到2030年，高質量數據集有效供給，人社行業大模型成熟完備，人工智能應用體系基本健全，形成人社行業領域人工智能普遍應用的創新局面。



*加快建立人工智能就業影響評估體系*



在推進場景建設上，《實施意見》提出搭建人工智能應用平台、建設行業高質量數據集和人工智能語料庫、建設人社行業算法模型、建立制度標準和發展生態。在促進人工智能發展方面，則提出強化就業優先的宏觀調控能力，加快建立人工智能就業影響評估體系，引導創新資源向創造就業潛力大的方向傾斜；加強人工智能技術技能培訓和評價，助力提升全民人工智能素養與技能。



對於如何做好組織實施，《實施意見》明確要加強組織領導，建立人社行業領域人工智能應用協調機制，省級人社、發展改革、工業和信息化、數據管理等部門要組織做好工作部署。加強資金和人才保障，積極拓寬資金支持渠道，培育一批人社行業領域人工智能專業人才。健全應用推廣機制，按照「揭榜領題」方式開展創新。強化安全保障，做好個人信息和政務信息保護，加強人工智能應用安全防護，推動人工智能應用合規、透明、可信賴。

《經濟通通訊社8日專訊》