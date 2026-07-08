《中國要聞》內地促重要電力用戶嚴格落實雙迴路供電等要求，防範突發斷電釀險情

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應急管理部網站今日發文稱，國務院安委會辦公室日前印發通知，部署各地區、各有關部門和中央企業加強重要電力用戶供用電安全工作，全面排查整治重要電力用戶雙迴路系統同時斷電等新型衍生風險隱患，切實採取有力措施，堅決防範突發斷電引發安全生產險情事故。



通知要求，要督促礦山、化工、金屬冶煉、鐵路運輸等重要電力用戶開展供電系統專項自查，建立問題台帳，限期閉環整改。強化供電可靠性管理，嚴格落實雙迴路供電和自備應急電源配置要求，定期開展切換裝置操作演練。加強對易受極端天氣影響的薄弱線路、設備巡檢維護，強化重點崗位從業人員安全培訓，提升供電故障識別和應急處置能力。



各地區、各有關部門要加強監督檢查，督促嚴格落實電力安全管理有關制度要求。要督促供電企業因地制宜立即組織對重點用戶供電線路、變電站、配電設施開展檢查，加固、更新、增設相關設施設備，提升抗災能力。



*建極端天氣供電風險監測預警機制，加密巡檢重點線路和設備*



此外，建立健全極端天氣供電風險監測預警機制，加密重點線路和設備巡檢頻次，密切跟蹤氣象變化、提前發布預警信息。配齊配強應急搶修隊伍、裝備和物資，制定專項搶修預案，適時開展應急演練。主動對接重要電力用戶，協同做好供電故障防範應對。



要切實做好事故應對處置，嚴格落實24小時值班、領導帶班制度和事故報告制度，嚴禁遲報、謊報、瞞報。及時將極端天氣預報預警傳遞到基層單位和作業人員，做到早預警、早準備、早處置。一旦發生險情事故第一時間啟動應急預案，採取迅速撤人、啟動應急電源等針對性措施，高效應急處置，嚴防次生、衍生事故。





《經濟通通訊社8日專訊》