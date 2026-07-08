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08/07/2026 16:44

《行業數據》乘聯分會：6月新能源車零售同比降9.4%，出口大增153%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 6月新能源車零售100.7萬輛，同比降9.4%
▷ 6月新能源車出口49.9萬輛，同比增152.7%
▷ 比亞迪6月新能源車出口量逾17萬輛

　　乘聯分會今日發布數據顯示，6月全國乘用車市場零售160.2萬輛，同比下降23.2%，環比增長6.1%；今年以來累計零售870.1萬輛，同比下降20.2%。2026年6月國內乘用車市場呈現「總量承壓、環比走強、結構極致分化」的運行趨勢性復甦態勢。

　　6月新能源乘用車市場零售100.7萬輛，同比下降9.4%，環比增長6.0%；今年以來累計零售470.4萬輛，同比下降14.0%。

　　出口方面，6月乘用車出口（含整車與CKD）87.7萬輛，同比增長82.3%，環比增長11.5%，佔乘用車廠商銷量37%；今年以來累計出口425.2萬輛，同比增長70.9%。

　　6月新能源乘用車廠商出口49.9萬輛，同比增長152.7%，環比增長17.6%；今年以來累計出口223.1萬輛，同比增長124.3%。

*6月新能源車出口佔比創新高，比亞迪出口量逾17萬輛*

　　6月新能源車佔出口總量的56.9%創新高，較同期增加16個百分點。

　　6月，廠商新能源出口方面優秀的企業是：比亞迪汽車（170897輛）、奇瑞汽車（73819輛）、吉利汽車（61550輛）、特斯拉中國（36171輛）、上汽乘用車（30581輛）、零跑汽車（21000輛）、東風汽車（15680輛）、長安汽車（15061輛）、上汽通用五菱（12953輛）、長城汽車（10469輛）。其他車企新能源出口也有一定規模。
《經濟通通訊社8日專訊》

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